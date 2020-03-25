"Дело банкиров": Шарков в день задержания написал четыре явки с повинной

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор фирмы "ДПА" Сергей Шарков после задержания написал четыре явки с повинной, это помогло ему избежать уголовной ответственности. Также Шарков участвовал в оперативном мероприятии в отношении начальника управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексея Милованова, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур. Сегодня в здании суда Московского района Минска продолжаются допросы обвиняемых.

Сергея Шаркова обвиняют по одному эпизоду. Как было ранее озвучено в суде, в ноябре 2015 года он передал в Минске директору Информационно-вычислительного центра Минфина Юрию Зданевичу не менее $5 тыс. Деньги предназначались за содействие по договорам о закупке ИВЦ Минфина у СООО "ДПА" лицензий на различное программное обеспечение и выполнение работ.

Кроме этого, в деле указаны случаи получения денег от Шаркова Миловановым, а также фигурантами Касперовичем и Подгорным. Но по данным эпизодам Шарков освобожден от уголовной ответственности. Он рассказал сегодня, что после задержания написал четыре явки с повинной, а на следующий день - еще одну. Шаркова задержали 7 февраля 2019-го после его возвращения из Санкт-Петербурга.

Милованов в марте 2017-го получил от Шаркова $5 тыс. за содействие по договорам между банком и "ДПА". В феврале 2018 года он получил в Украине от действовавшего в интересах Шаркова неустановленного лица $3,5 тыс. В апреле этого же года Милованов в Украине получил еще $5 тыс., а в октябре - $10 тыс. В феврале 2019-го он принял от Шаркова $3,5 тыс. Сегодня Шарков рассказал, что деньги 8 февраля 2019 года он передавал после того, как согласился участвовать в оперативно-разыскном мероприятии.

"После того как меня задержали, мне было предложено поучаствовать в оперативно-разыскном мероприятии. Меня снабдили специальной техникой - и состоялась встреча с Миловановым", - указал Шарков. Милованов полушепотом сказал, что рассчитывает получить откат 5%.

Встречу с Шарковым Милованов назначил на 8 февраля в кафе торгового центра на ул.Горецкого в Минске. Директора "ДПА" снабдили специальной аппаратурой, и он отправился к торговому центру. В кафе Шарков в какой-то момент спросил, куда положить то, ради чего они встретились. Милованов ответил, что в багажник его авто на парковке, протянул ключи от машины.

"Я взял ключи, проследовал к авто и положил деньги в багажник. После вернулся в кафе и отдал Милованову ключи", - пояснил Шарков. Он добавил, что накануне с Миловановым они обсуждали громкие коррупционные задержания. Шарков был удивлен, что Милованов в такой ситуации все-таки просил деньги.

Шарков рассказал сегодня в суде, что он уже не директор "ДПА", ему пришлось уволиться из-за возбуждения уголовного дела. Он руководит сейчас другой компанией в сфере IT, зарабатывает Br5-10 тыс. в месяц. Сергей Шарков - гражданин Латвии, но с 2009 года постоянно живет с семьей в Беларуси, дочь уже пять лет ходит в столичную школу. Отец и мать Шаркова тоже переехали в Беларусь.

Шарков находится под залогом. Деньги были внесены фирмой "ДПА".-0-