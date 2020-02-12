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12 февраля 2020, 15:09

"Дело банкиров": суд по делу о коррупции при поставках телекоммуникационного оборудования будет открытым

Здание Верховного суда
Здание Верховного суда

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на предварительном судебном заседании в Верховном суде принято решение, что суд над фигурантами дела о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования пройдет в открытом режиме, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания к материалам было приобщено ходатайство защитницы одного из фигурантов о том, чтобы процесс шел в закрытом режиме. Судом ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Как сообщалось, сегодня на предварительном судебном заседании стало известно, что досудебные соглашения были заключены с председателем правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликсом Касперовичем, замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, гендиректором РУП "Белтелеком" Сергеем Сиводедовым, представителем ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаилом Пригарой и с россиянином Владимиром Казанцевым - представителем компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком".

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Такая информация была озвучена сегодня на предварительном судебном заседании в Верховном суде.

Феликс Касперович обвиняется в получении совместно с Андреем Подгорным взяток на сумму более $868 тыс. Сергей Сиводедов, по мнению следствия, получил не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро.

Михаил Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме $285 тыс., а Владимир Казанцев - в передаче не менее $190 тыс.

Отвечая на вопросы о полноте выполнения досудебного соглашения, Феликс Касперович сказал, что, по его мнению, он полностью выполнил обязательства по нему, в частности, практически сразу возместил денежные средства, которыми завладел. Андрей Подгорный в свою очередь сообщил, что им, кроме прочего, выдано имущество и деньги, в том числе личные сбережения. Михаил Пригара указал, что он рассказал о всех фактах преступлений, которые были ему известны. Сергей Сиводедов также сообщил, что возместил денежные средства и изобличил деятельность Покрышко и Жилина. Владимир Казанцев, с его слов, дал показания по всем эпизодам, которые предъявлялись.

Ранее сообщалось, что следственным управлением КГБ Беларуси завершено расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. В получении и даче взяток обвиняются 16 человек. Всего только у взяткополучателей было изъято более $1,65 млн (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро, более 1 кг золота.

Кроме пяти вышеперечисленных, фигурантами уголовного дела являются начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игорь Кудасов, директор информационно-вычислительного центра Минфина Беларуси Юрий Зданевич, начальник управления информационной безопасности департамента безопасности Беларусбанка Алексей Милованов, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин, исполнительный директор банка БелВЭБ Юрий Пономарев. Также среди фигурантов фактический руководитель ООО "Мобильный сервис" Владимир Жилин - его обвиняют в даче взяток в общей сумме свыше $900 тыс. В качестве взяткодателей по уголовному делу проходят совладелец и один из фактических руководителей фирм "Солидекс ПИ" и "Солидекс" Сергей Покрышко, гражданин Латвии и совладелец СООО "ДПА" Сергей Шарков, представитель ООО "Мобильный сервис" Александр Бровка, представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком" россиянин Виталий Горбачев и директор ООО "ТТ-Связьком" Владимир Томченко.

В Генпрокуратуре информировали, что во время следствия к 12 обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Примененные меры пресечения прокурор оставил без изменений.-0-

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Суд пройдет в суде Московского района Минска.

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