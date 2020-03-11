"Дело банкиров": Зданевич признал свою вину в получении $82,5 тыс. взяток

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директора Информационно-вычислительного центра Минфина Юрия Зданевича обвиняют в получении $82,5 тыс. взяток, он полностью признал свою вину, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Суд над фигурантами коррупционного "дела банкиров" продолжается в Минске Верховный суд 10 марта начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Верховный суд сегодня продолжает разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур.

Зданевича обвиняют в получении взяток от представителей ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" и СООО "ДПА". Согласно озвученной в суде информации, он содействовал тому, что данные фирмы побеждали в процедурах закупок для Минфина. Эпизоды взяточничества касаются создания и модернизации Многофункционального центра обработки данных (МЦОД) Информационно-вычислительного центра Минфина. Часто Зданевич в "ручном режиме" управлял закупками - рекомендовал использовать один источник.

Первую взятку, как гласит обвинение, он получил в период между 30 декабря 2014 и 23 января 2015 года. Сумму размером не менее $10 тыс. ему передал представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара. Деньги Зданевич получил за содействие в том, что с фирмой был заключен договор на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту МЦОД.

В ноябре 2015-го он взял у директора СООО "ДПА" Сергея Шаркова не менее $5 тыс., в частности, за организацию заключения и обеспечения исполнения договоров о закупке Информационно-вычислительным центром у "ДПА" лицензий на различное программное обеспечение.

Позже Зданевич получил от Пригары в несколько этапов $64 тыс., от Шаркова - еще $3,5 тыс.

"По всем эпизодам и пунктам обвинения я признаю свою вину полностью", - ответил Зданевич на вопрос судьи о признании вины.-0-

Двух россиян обвиняют в передаче Втюрину свыше $180 тыс. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие их фирме в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного сегодня в суде обвинения.

Бизнесмен Томченко признал вину в даче взятки Втюрину Директор и учредитель фирмы "ТТ-Связьком" Владимир Томченко весной-летом 2015 года договорился с россиянином Владимиром Казанцевым, что нужно дать взятку тому, кто поможет фирме стать участницей подрядных торгов по модернизации техсредств в тюрьме №8.

Втюрин признал свою вину по коррупционному делу Втюрин обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс.- от Казанцева и Горбачева. Кроме этого ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.