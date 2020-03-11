"Дело банкиров": Жилина обвиняют по более чем 15 эпизодам взяток, он передал $900 тыс.

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактическому руководителю компании "Мобильный сервис" Владимиру Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс., задокументировано более 15 эпизодов передачи им денег фигурантам Касперовичу с Подгорным и Сиводедову, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Как указано в обвинении, Жилин и Касперович при участии сотрудницы "Мобильного сервиса" Турчиной договорились о выплатах Касперовичу совместно с Подгорным 10% от сумм заключенных договоров. Деньги от Жилина те получали с весны 2012-го по 2018 год.

Первая взятка была получена в апреле-мае 2012 года - Турчина передала Касперовичу и Подгорному не менее $14,5 тыс. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - вплоть до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре-декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам получено не менее $500 тыс.

Весной 2013-го Жилин договорился с Сергеем Сиводедовым о передаче ему взяток за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Тогда Сиводедов был заместителем гендиректора "Белтелекома" и председателем конкурсной комиссии предприятия, он неоднократно голосовал на ее заседаниях в пользу "Мобильного сервиса". В итоге с фирмой заключались договоры на крупные суммы, а Сиводедов за это получал деньги от частника. Жилин передал ему не менее $400 тыс. Деньги от него Сиводедов брал в 2014 и 2017 годах - всего 4 факта. Самая большая сумма была получена Сиводедовым в конце 2017-го - не менее $110 тыс.

Владимир Жилин сегодня в суде признал вину по всем эпизодам.

Свою вину в передаче денег Касперовичу не признал Игорь Кудасов, бывший в 2007 году замначальника главного управления платежной системы Нацбанка. Как считает обвинение, Касперович совместно с Андреем Подгорным летом 2007-го получил $10 тыс. от Кудасова у него на кухне. При этом самого Кудасова обвиняют в том, что ранее он получил от частника деньги, часть которых и передал. Взятка была получена за согласование в марте 2007 года договора между чешской компанией и Нацбанком. Кудасов полностью не признает вину по предъявленному ему обвинению.-0-