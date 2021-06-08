Дело о ДТП с пострадавшим пассажиром маршрутки направлено в суд Логойского района

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Логойского района уголовное дело в отношении 47-летнего минчанина, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Обвиняемый - водитель маршрутного такси - днем 17 ноября 2020 года вблизи деревни Чуденичи потерял контроль за безопасным движением, из-за чего автомобиль занесло в кювет, где он опрокинулся. В прокуратуре отметили, что шины задних колес маршрутки были в непригодном для эксплуатации состоянии, а на проезжую часть падал снег. Водитель, который ехал со скоростью около 70 км/ч, после перестроения из одной полосы в другую не снизил скорость. В результате ДТП и неосторожных действий водителя 29-летний пассажир маршрутного такси получил тяжкие телесные повреждения.

Причинами аварии стали использование обвиняемым шин со сверхнормативным износом протектора, невнимательность к погодным и дорожным условиям при технически неисправной ходовой части автомобиля, игнорирование требований ПДД к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении неблагоприятной дорожной ситуации, отметили в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 УК.

Примененную ранее к мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-