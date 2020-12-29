Дело о гибели подростка на строительном объекте в Минске направлено в суд

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Октябрьского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении директора субподрядной строительной организации, из-за нарушения которым правил безопасности строительных работ, по версии обвинения, погиб подросток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Мужчине инкриминированы нарушение правил безопасности строительных работ, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла в мае 2020 года. В шахту лифта строящегося многоквартирного жилого дома упал 17-летний подросток. На стройке он работал с братом и другом. Для строительных работ организация привлекла значительное число рабочих. С большинством из них, включая погибшего, трудовые отношения не оформлялись. Вводный и первичный инструктажи по охране труда, стажировки и проверки знаний не проводились.

Во время осмотра места происшествия на строительном объекте не было ограждения опасных зон, где возможно падение с высоты, а проемы, в которые могли упасть работники, не были надежно закрыты или обозначены. Как отметили в прокуратуре, контролировать соблюдение правил техники безопасности во время выполнения строительных работ на объекте должен был именно обвиняемый. Свою вину он не признал.

Для обеспечения гражданского иска матери погибшего и других взысканий на имущество мужчины наложен арест на сумму более Br500 тыс.

При направлении уголовного дела в суд прокурор применил к фигуранту меру пресечения в виде личного поручительства.-0-