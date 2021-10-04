Дело о хищении более $1 млн направлено в суд

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Центрального района Минска уголовное дело о хищении более $1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обвиняемому инкриминированы мошенничество, покушение на мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, подстрекательство к даче взятки.

По материалам дела, фигурант, являясь одновременно учредителем и директором субъектов хозяйствования, с сентября 2016 года по февраль 2019-го под предлогом заимствования средств для концертной деятельности и финансирования строительства намеревался завладеть чужими деньгами в размере $1,1 млн. Фактически ему удалось получить от шести человек $700 тыс. Чтобы ввести в заблуждение и придать законность своим действиям, он заключил с потерпевшими от своего имени и ООО "Д." договоры займа.

С августа 2018 года по сентябрь 2019-го обвиняемый составил и подписал от имени учредителя и двух иных работников договоры о предоставлении займов. Это позволило ему на основании поддельных документов получить более Br800 тыс., принадлежавших предприятию.

Далее, узнав о запланированном на ноябрь 2019 года туре музыкальной группы Scorpions GbR по городам России и Украины, он предложил организатору провести концерт коллектива 15 ноября 2019 года в "Минск-Арене" и оформить для этого контракт. Доход от продажи билетов на Scorpions GbR в размере Br180 тыс. поступил на счет возглавляемого фигурантом предприятия.

В деле есть эпизод, связанный с подстрекательством к даче взятки и мошенничеством. С февраля по 13 апреля 2021 года обвиняемый со знакомым склонял третье лицо передать им $1,8 млн в качестве взятки должностным лицам различного уровня якобы для благоприятного решения вопроса о выделении земельного участка под строительство жилого дома. При этом они заверяли, что участок будет предоставлен только после передачи денег. От указанной суммы было передано лишь $75 тыс.

Всеми полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После изучения дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств. Обвиняемый находится под стражей.-0-