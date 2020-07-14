Дело о хищении из ювелирного магазина в Минске направлено в суд

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого молодого человека, который обвиняется в грабеже в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как следует из обвинения, фигурант 3 мая в помещении магазина "Царское золото", расположенного вблизи станции метро "Немига", в присутствии работников торгового объекта пытался похитить три золотые цепочки. Однако смог унести всего две стоимостью Br7,33 тыс.

Дерзость преступления заключалась в том, что обвиняемый действовал открыто. В ювелирном магазине он обратился к продавцу с просьбой помочь ему выбрать золотую цепочку якобы для подарка. Продавец выложила три изделия на специально предназначенный для просмотра планшет. После этого мужчина схватил три цепочки и стал убегать, но одну продавцу удалось выхватить из его рук. Скрывшись, молодой человек продал похищенное за $300.

После проверки материалов уголовного дела прокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласилась с квалификацией содеянного по ч.3 ст.206 УК.

Примененную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-