Дело о мошенничестве директора минской турфирмы направлено в суд

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего минчанина, директора турфирмы, который обвиняется в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемому инкриминировано, что он с 28 ноября 2018 года по 16 сентября 2019-го на территории Минска и Минского района путем обмана завладел чужими деньгами в особо крупном размере. Под предлогом организации туруслуг, заведомо зная о невозможности исполнить принимаемые на себя обязательства из-за неблагополучного финансового положения предприятия, заключил с гражданами договоры и принял от них деньги.

Прокуратура возбудила уголовное дело 10 января 2020 года после проведения УВД администрации Фрунзенского района Минска доследственной проверки. Как оказалось, турфирма с 2013 года организовывала поездки в Египет, Турцию, Тунис и другие страны. С ноября 2018 года предприятие перестало выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами, однако продолжало принимать предварительную плату за свои услуги или полную оплату туров.

Во время предварительного следствия установлено 40 фактов противоправной деятельности директора турфирмы. Потерпевшими по делу признаны 48 человек, которым причинен ущерб на сумму более Br130 тыс. Добровольно ущерб возмещен только двум потерпевшим.

О произошедшем правоохранительные органы узнали, когда часть клиентов турфирмы не смогла вылететь на заранее оплаченный отдых. Некоторые из потерпевших приезжали в аэропорт, но их данных не было в списках вылетающих. Когда они не смогли выйти на связь с директором компании, последовали обращения в милицию.

Обвиняемый признал неисполнение принятых на себя обязательств. Пояснил, что получаемые средства не покрывали финансовые затраты фирмы. Деньги на погашение расходов он брал с заявок новых туристов. Рассчитывал на доходы будущих периодов. Примечательно, что у предприятия были одни из самых низких наценок на туры. И это привлекало внимание потенциальных отдыхающих.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с правовой квалификацией содеянного. Уголовное дело находилось в производстве Фрунзенского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-