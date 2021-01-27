Дело о мошенничестве на сумму свыше Br12 тыс. направлено в суд

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело мошенничестве на сумму свыше Br12 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

Как следует из материалов дела, обвиняемый, изначально не намереваясь выполнять принимаемые на себя обязательства и не имея для этого возможности, с 2015 по 2017 годы неоднократно обманом завладел деньгами граждан. Чтобы их получить, он использовал различные предлоги: покупка оборудования или строительных материалов, приобретение автомобиля, оплата лечения или работ по укладке кровли и др.

Впоследствии мужчина скрылся от органа предварительного следствия - в июле 2018 года его объявили в розыск, избрали к нему с санкции прокурора меру пресечения в виде заключения под стражу. В августе 2020 года фигуранта задержали сотрудники полиции отдела МВД России по району Солнцево Москвы. В декабре того же года мужчину экстрадировали из России в Беларусь.

Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Партизанского (Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-