Дело о незаконной рубке леса расследуется в Могилевском районе

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 2 июля в Могилевском районе вблизи деревни Речки-2 во время регулярного обхода угодий работники лесхоза обнаружили участок с незаконно вырубленными деревьями пород сосна, ель и дуб.

Следователь со специалистом УГКСЭ по Могилевской области осмотрел участок, опрошены местные жители.

В результате незаконной рубки деревьев окружающей среде причинен ущерб на сумму более Br28 тыс.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.277 УК (незаконная рубка деревьев и кустарников, повлекшая ущерб в особо крупном размере). В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к произошедшему.-0-