Дело о похищении 21-летней брестчанки передано в прокуратуру

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о похищении девушки в Бресте. Дело передано прокурору для направления в суд, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Утром 30 сентября на номер 102 поступило сообщение о похищении девушки у одного из домов в Бресте. Был объявлен план "Перехват". В результате сотрудники милиции обнаружили в Жабинковском районе автомобиль, в котором увезли брестчанку. Правоохранители нашли и 29-летнего водителя авто с девушкой.

"Установлено, что вблизи одного из домов по ул.Московской в Бресте мужчина, вопреки воле 21-летней жительницы областного центра, с применением силы поместил ее в багажник автомобиля "Фольксваген". Желая пресечь противоправные действия, к машине подошел дворник. Он стал на пути авто и препятствовал выезду, но фигурант начал двигаться в сторону мужчины, толкать его автомобилем", - рассказал Дмитрий Иванюк.

После этого мужчина увез девушку в Жабинковский район. "В д.Бусни после остановки та выбралась из багажника и попыталась скрыться. В это время знакомый нанес ей не менее двух ударов битой по голове. Таким образом девушке были причинены тяжкие телесные повреждения", - проинформировал Дмитрий Иванюк.

Действия обвиняемого квалифицированы по п.7 ч.2 ст.182 УК (похищение человека), п.2 ч.2 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.366 УК (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг). Мужчина находится под стражей. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.-0-

В Бресте парень увез бывшую девушку в багажнике машины и избил битой Молодой человек задержан, следователи дадут правовую оценку его действиям. Девушка госпитализирована с травмой головы в больницу.