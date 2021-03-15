Дело о приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК направлено в суд

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Дело направлено в Верховный суд для определения подсудности. Обвиняемыми проходят пять граждан. Им вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, ч.3 ст.293 УК. В Генпрокуратуре пояснили, что речь идет о приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках.

Кроме того, одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы по ч.2 ст.191 УК.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.-0-