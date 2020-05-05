Дело об обороте маковой соломы: еще шесть фигурантов получили от 6 до 7 лет

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском городском суде состоялось итоговое слушание по уголовному делу о незаконном обороте смеси семян мака и маковой соломы. Шестеро участников организованной группы, занимавшейся сбытом запрещенного зелья, приговорены к лишению свободы сроком от 6 до 7 лет, сообщили БЕЛТА в МВД.

По информации 5-го управления (по городу Минску) ГУБОПиК МВД, осужденные были частью преступной организации, которая с 2015 года по май 2018-го незаконно поставляла в Беларусь смеси семян мака и маковой соломы, а затем реализовывала ее наркозависимым.

Установлено, что распределением обязанностей, ценообразованием и контролем над доходами занимался 48-летний мужчина. Остальные участники вовлекали в преступную деятельность новых людей, создавали нижестоящие организованные группы и выстраивали внутри них четкую иерархию, обучали приемам конспирации, а также контролировали их соблюдение.

Сырье для наркотических средств доставлялось из Украины и России на законспирированные склады. Наркотики перемещали через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам, а спустя некоторое время, чтобы усилить безопасность, - по лесным тропам. Смесь расфасовывалась на разовые дозы, одновременно подыскивались покупатели из числа наркозависимых.

С июля 2017 года по июнь 2018-го по подозрению в совершении противоправных действий был задержан 41 человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Всего во время следствия установлены 54 эпизода незаконного с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака общей массой более 14 т. В своем составе она содержала более 13 кг опасного наркотического средства - маковой соломы.

По итогам судебных заседаний 29 участникам преступных групп назначено наказание, связанное с лишением свободы, - от 3 до 14 лет. Транспортные средства, которые использовались в преступной деятельности, конфискованы в доход государства.-0-

Фото МВД