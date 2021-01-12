Дело об угрозах супруге милиционера направлено в суд

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемого, которому инкриминирована угроза применения насилия к близким сотрудника органов внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, фигурант 14 августа направил SMS-сообщения с угрозами насилия в отношении супруги милиционера. Тем самым он хотел воспрепятствовать законной деятельности правоохранителя и принудить его к изменению характера такой деятельности.

Персональные данные члена семьи сотрудника ОВД обвиняемый нашел в одном из деструктивных Telegram-каналов. Подобные звонки он делал в течение недели и на другие номера, а также направлял на них SMS-сообщения. Как отметили в прокуратуре, полученные угрозы потерпевшая восприняла как реальные.

Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде личного поручительства прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Центрального (города Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-