Дело пьяного угонщика в Минске переквалифицировали в разбой и угрозу убийством

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении минчанина, завершено Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
Днем 28 марта недалеко от продуктового магазина по Долгиновскому тракту неизвестный подошел к микроавтобусу Volkswagen Transporter и, угрожая ножом, потребовал от пассажира авто пересесть на переднее сиденье. Водитель в это время находился в магазине.
Пассажир, 19-летний молодой человек, как только представилась возможность, выскочил из автомобиля. А неизвестный воспользовался оставленным в замке зажигания ключом и уехал в неизвестном направлении.
Когда владелец узнал о случившемся, он сразу обратился в правоохранительные органы. Милиционеры быстро установили местонахождение микроавтобуса и задержали его угонщика. Им оказался 35-летний минчанин, который в момент совершения преступления был пьян. Освидетельствование показало в его крови 2,2 промилле алкоголя. Позже было установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками и нигде не работал.
В отношении задержанного на тот момент было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 214 (угон транспортного средства с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) УК.
Проведены следственные действия. К материалам уголовного дела приобщены заключения ряда экспертных исследований. Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина признан вменяемым, в полной мере осознавал значение своих действий и мог руководить ими.
По результатам расследования действия мужчины переквалифицированы на ч.2 ст.207 (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в крупном размере), ст.186 (угроза убийством) УК.
Минчанин заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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