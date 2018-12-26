Дело по взрыву на Скидельском сахарном комбинате передано прокурору для направления в суд

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взрыве на Скидельском сахарном комбинате в феврале 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

С учетом анализа фактических данных следователи предъявили обвинения в служебной халатности главному инженеру комбината, начальнику цеха готовой продукции и его заместителю. "Действия троих обвиняемых квалифицированы по ст.428 (служебная халатность) УК. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - проинформировали в СК.

По данным следствия, в результате происшествия, унесшего жизни четырех человек, предприятию также причинен имущественный вред на сумму более Br500 тыс. Следственный комитет направил в адрес концерна "Белгоспищепром" и МЧС представления об устранении причин и условий, способствовавших преступлению.

Следователи установили, что при транспортировке сахара-песка в помещениях комбината образовывалась сахарная пыль в высокой концентрации. При этом транспортная система в местах пересыпания продукции не была закрыта должным образом. Из-за этого пыль смешивалась во взвешенном состоянии с воздухом, накапливалась на оборудовании, строительных конструкциях, воздуховодах, полу, предметах и обстановке. "Используемое в цехе готовой продукции с 2013 года аспирационное устройство, предназначенное для удаления образующейся пыли, эксплуатировалось ненадлежащим образом и не обеспечивало ее эффективное устранение. Уборка накоплений пыли проводилась нерегулярно, несвоевременно и не в полном объеме", - пояснили в отделе информации и связи с общественностью. Должностные лица комбината знали об этом, им поступали жалобы на условия труда со стороны работников, что подтверждается материалами уголовного дела.

Главный инженер, начальник цеха готовой продукции и его заместитель в соответствии с локальными нормативными правовыми актами и трудовыми контрактами должны были обеспечивать противопожарную безопасность, производственно-технологическую, исполнительскую и трудовую дисциплину, надлежащее санитарное состояние в цехе. Кроме того, в их служебные обязанности входила организация, координация, оперативное регулирование, проверка эффективности и контроль за состоянием охраны труда в цехе, соблюдение надлежащих условий труда подчиненных, правильная эксплуатации оборудования, зданий (помещений), сооружений, приспособлений, содержание их в соответствии с установленными требованиями. Однако эти обязанности, по версии следствия, обвиняемые исполняли ненадлежащим образом.

В ходе расследования допрошены руководители и работники предприятия, работники органов санитарного, строительного и пожарного надзора региона, представители компании-поставщика оборудования, специалисты сторонних организаций - в общей сложности более 200 человек. Проводились углубленные осмотры систем аспирации и вентиляции, зданий, сооружений и оборудования комбината. Изучены изъятая документация по охране труда и технике безопасности, технологическая документация по цеху упаковки и фасовки сахара, видеозаписи систем видеонаблюдения, компьютерная техника сотрудников комбината.

"Для установления причины взрыва проведена комплексная комиссионная судебная экспертиза: взрывотехническая, строительная, техническая, технологическая. 24 специалиста из ряда государственных органов, предприятий и учреждений образования дали ответ на 43 вопроса, поставленных следователями. Согласно ее заключению, причиной взрыва стало поступление из оборудования сахарной пыли, образование аэрозоля (то есть взвешенной в воздухе сахарной пыли) во взрывоопасной концентрации и его последующее воспламенение от источника зажигания. Наиболее вероятно, что он возник в результате работы электротехнического оборудования или разряда статического электричества", - отметили в СК.

К материалам уголовного дела также приобщены результаты судебной комплексной материаловедческой, трасологической, технической и судебно-медицинских экспертиз. По запросу белорусских следователей на комбинат приезжали представители компании-поставщика оборудования из Польши, которая в том числе проводила пуско-наладочные работы в цехе готовой продукции.

Кроме того, в рамках исполнения просьб об оказании правовой помощи проведены следственные действия на территории Польши и Германии с участием белорусских следователей. Изучались также условия эксплуатации и состояние оборудования, аналогичного тому, что установлено в Скиделе, на других предприятиях сахарной промышленности страны. По инициативе следователей компетентные государственные органы провели внеплановую проверку соблюдения на комбинате требований пожарной безопасности и требований в области защиты населения и территорий от ЧС техногенного характера.

Как сообщалось, 25 февраля 2017 года примерно в час ночи во время транспортировки сахара-песка по галерее, соединяющей склад емкостью 15 тыс. т и главный производственный корпус предприятия, произошел взрыв взвешенной в воздухе сахарной пыли. Пять работниц предприятия с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы. Им была оказана квалифицированная медицинская помощь, однако четверо скончались в марте 2017 года. Пятой потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения. Она долгое время находилась на лечении в учреждении здравоохранения и утратила трудоспособность. По факту происшествия управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии приняло к производству главное следственное управление центрального аппарата СК.-0-