Дело Тимы Белорусских о незаконном обороте наркотиков направлено в суд

Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело Тимы Белорусских о незаконном обороте гашиша и амфетамина направлено в суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска. Перед судом также предстанет 25-летний знакомый исполнителя. Обоим инкриминирован незаконный без цели сбыта оборот наркотических средств и психотропных веществ. По материалам дела, молодые люди в декабре 2020 года и январе 2021-го в интернете купили более 1,96 г гашиша. Часть наркотика употребили в игровом клубе в Минске, а оставшееся количество обнаружили сотрудники милиции. В ходе личного обыска музыканта правоохранители нашли также особо опасное психотропное вещество - амфетамин массой 0,0375 г. Свою вину молодые люди признали в полном объеме. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст.328 УК. Ранее избранные к фигурантам меры пресечения - залог и заключение под стражу соответственно - прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!