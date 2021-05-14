Денис Урад осужден на 18 лет за измену государству

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси Денис Урад, 1991 года рождения, признан сегодня виновным в измене государству, передает корреспондент БЕЛТА.

Военнослужащий войсковой части 3573, имеющий звание капитан, ранее не судимый, был задержан 16 марта этого года. Руководствуясь статьями 349, 356, 358, 361, 364 Уголовно-процессуального кодекса, судебная коллегия Верховного суда Беларуси признала Дениса Урада виновным в измене государству, совершенное лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

"Действие Урада, выраженное в форме выдачи государственных секретов, а также ином оказании помощи иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, причинили существенный вред национальным интересам. С учетом высокой общественной опасности содеянного Ураду назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима на срок 18 лет без штрафа. Одновременно с приговором суда Урад лишен воинского звания "капитан", - отметил государственный обвинитель Михаил Ковалев.

Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, военнослужащий Вооруженных Сил капитан Денис Урад, находясь на дежурстве в Генеральном штабе, передал секретные материалы польскому Telegram-каналу.-0-