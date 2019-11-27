Депортированного из Швеции белоруса задержали в столичном аэропорту по подозрению в преступлении

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно задержан в минском аэропорту. Он числится в базе МВД как причастный к совершению преступления, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Пограничники задержали белоруса 26 ноября при оформлении рейса Стокгольм - Минск в Национальном аэропорту Минск. "48-летний житель Гродно был депортирован из Швеции за нарушение правил пребывания. В Беларуси он числится в базе МВД как лицо, причастное к совершению преступления", - рассказали в ведомстве.
Мужчина в установленном порядке был передан сотрудникам милиции.-0-