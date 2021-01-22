Дерево упало на лесника в Дрогичинском районе

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Дрогичинского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Несчастный случай произошел днем 20 января на территории лесного массива. Примерно в 16.45 тракторист с помощью троса тянул спиленное дерево, которое повисло на сросшихся деревьях. Одно из них сломалось и упало на лесника.

В результате происшествия 50-летний мужчина получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Через несколько часов он скончался.

По факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

В 2020 году на территории Брестской области в результате травмирования при выполнении различных видов работ погибли 11 человек.-0-