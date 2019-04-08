Десять преподавателей пинского колледжа подозреваются во взятках

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Десять преподавателей Пинского государственного аграрно-технического колледжа подозреваются в получении взяток от студентов, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Как сообщалось БЕЛТА, о противоправных действиях стало известно в конце января, когда в поле зрения сотрудников ОБЭП Пинского ГОВД попали замдиректора и три преподавателя. В ходе следствия круг подозреваемых расширился до десяти человек. Как установили оперативники, преподаватели получали от студентов незаконные материальные вознаграждения за благоприятное решение вопросов о сдаче экзаменов и контрольных. В общей сложности фигуранты получили денег и материальных ценностей на сумму более Br3,2 тыс.

В отношении работников колледжа возбуждено 15 уголовных дел по ч.1 и ч.2 ст. 430 (получение взятки) УК. Некоторым из них уже предъявлены обвинения, а дела направлены в суд Пинска и Пинского района.-0-