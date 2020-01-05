Десятиклассник вывел свою 80-летнюю бабушку из горящего дома в Оршанском районе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе внук-десятиклассник вывел 80-летнюю бабушку из горящего дома, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Пожар произошел днем 4 января в доме по ул.Бородиновской в деревне Корово. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, уже наблюдалось открытое горение.

Дом принадлежит 58-летнему жителю Орши. Там с разрешения хозяина жила 80-летняя женщина. На момент возникновения пожара пенсионерка находилась в доме вместе со своим 16-летним внуком, который отдыхал у нее во время каникул. Десятиклассник услышал подозрительный треск, вышел на улицу и увидел, что горит крыша дома. После этого он забежал обратно, взял бабушку под руку и вывел на улицу. В результате пожара никто не пострадал.

Возгорание ликвидировали спасатели. Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочное перекрытие, также в доме закопчены стены, имущество. Для дальнейшего проживания дом непригоден, поэтому пенсионерка будет жить у своего племянника в Орше.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС