Десятилетний мальчик утонул в реке под Гомелем

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятилетний мальчик утонул в Гомельском районе, его достали из реки водолазы ПАСО областного управления МЧС, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла 11 июля на реке Ипуть возле агрогородка Улуковье. Сообщение об утонувшем ребенке спасатели получили в 17.05.

"Водолазы ПАСО областного управления МЧС извлекли из воды утонувшего мальчика 2010 года рождения", - рассказали в МЧС. Ребенок был учащимся жлобинской школы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-