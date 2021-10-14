Десятилетняя девочка пострадала при столкновении легковушек в Добруше

14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше при ДТП пострадала 10-летняя девочка-пассажир, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 13 октября около 21.20. 30-летний водитель на "Мицубиси" ехал по пр.Луначарского со стороны ул.Московской. "На закруглении дороги из-за неправильно выбранной скорости он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Фольксваген" под управлением 32-летнего водителя", - рассказали в УГАИ.

В аварии травмы получила 10-летняя девочка, пассажир "Фольксвагена". Ее доставили в Добрушскую ЦРБ.

Областная Госавтоинспекция призывает соблюдать безопасный скоростной режим. "Превышение скорости - одна из причин совершения ДТП с максимально тяжелыми последствиями. Соблюдайте такой скоростной режим, при котором движение будет безопасным не только для вас, но и для других участников дорожного движения. На закруглениях дорог обязательно снижайте скорость, чтобы безопасно войти в поворот и не потерять контроль над управлением автомобиля", - напомнили в УГАИ.-0-