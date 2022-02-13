Десятки пострадавших: за развращение малолетних задержан житель Гомельской области

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по противодействию торговле людьми УНиПТЛ УВД Гомельской области изобличили 41-летнего жителя Ветки, который на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

"Житель райцентра находил своих жертв в социальных сетях. Вначале через их друзей узнавал детальную информацию о подростке: где учится, чем увлекается и интересуется. Только затем вступал в переписку, представляясь ровесником. Рассыпаясь в комплиментах и признаниях в любви, просил сделать нескромные вещи", - рассказали в ведомстве.

Мужчина проявлял сомнительную активность не только в виртуальной среде: вел скрытое наблюдение за жертвами, снимал их на видео. Известно о десятках пострадавших. Большинство из них - девочки в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие не только в населенных пунктах Гомельской области, но и в других регионах страны.

Следователями возбуждено уголовное дело по фактам совершения развратных действий в отношении лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста. Мужчина арестован.

"В некоторых случаях родители знали о словесных угрозах и низменных сообщениях в адрес своих детей, однако должного значения этому не придавали. В правоохранительные органы обращаться не спешили, объясняя это преждевременностью и отсутствием физического контакта виртуального собеседника с подростком", - добавили в МВД.

Правоохранители напоминают родителям о важности профилактических бесед с детьми. "Объясните им, что распространение личной информации или изображений в социальных сетях может повлечь негативные последствия. Настройте ребенка, чтобы он мог откровенно рассказать вам о любых попытках общения с ним на взрослые темы в интернете, а также поступающих угрозах или запугивании со стороны неизвестных. Своевременно информируйте правоохранительные органы обо всех подобных фактах", - заключили они.-0-