Десятки владельцев банковских карт стали жертвами фишинга: СК устанавливает потерпевших

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области расследует уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковских карточек граждан, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Гомельской области Александр Гриньков.

Установлено, что в сентябре этого года держатели карт, пытаясь совершить платеж через интернет-банкинг, переходили на заранее созданный преступниками фишинговый сайт, внешне схожий с официальным сайтом ОАО "АСБ Беларусбанк". Для входа в личный кабинет вводили логин, пароль, контрольный код. Этими идентификаторами завладевали злоумышленники, получали доступ к банковским счетам потерпевших и похищали денежные средства.

"Сотрудники главного управления по противодействию киберпреступности КМ МВД и управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Гомельского облисполкома установили причастность к преступлению гражданина Российской Федерации. Он приехал в Беларусь, чтобы осуществить противоправные действия", - сказал Александр Гриньков. Россиянина задержали в Минске, в Гомеле ему предъявили обвинение и заключили под стражу. При задержании и личном обыске у мужчины изъяли большое количество банковских пластиковых карт, на которые переводились похищенные деньги.

По имеющимся данным, от действий злоумышленника только за одну неделю с 22 по 28 сентября этого года могли пострадать не менее 60 белорусов. В настоящее время следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности мужчины, а также потерпевших от его действий.

Заместитель начальника УСК отметил: несмотря на внешнюю схожесть сайта, созданного преступниками, с официальным ресурсом ОАО "АСБ Беларусбанк", адрес поддельной страницы явно свидетельствовал, что не имеет никакого отношения к банковскому учреждению Беларуси. Сайт зарегистрирован в доменной зоне "ru - Российская Федерация". "Проявив большую внимательность и бдительность при совершении платежей, потерпевшие могли бы заметить это несоответствие", - заключил Александр Гриньков.-0-