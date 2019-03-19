Деталь весом в тонну упала на ногу рабочему в Слуцке

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцкий районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту травмирования рабочего, которому упала на ногу деталь весом в тонну. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несчастный случай произошел в цехе ДУП "Сельский строительный комбинат" днем 18 марта. На производстве ремонтировалось неисправное оборудование. Крышка пресса формовки блоков полистирола весом около тонны упала и придавила ногу слесаря. С травмами 59-летний мужчина был доставлен в больницу.

"Следователем с участием эксперта осмотрено место происшествия. Опрошены работники и должностные лица, изъята служебная и техническая документация, касающаяся безопасности производственного процесса, охраны труда", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-