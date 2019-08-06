Дети подожгли поле пшеницы под Дзержинском

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе из-за детской шалости чуть не сгорело пшеничное поле, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Около 0,3 га пшеничного поля повредил огонь в Дзержинском районе. При этом о пожаре сообщил спасателям встревоженный детский голос. "Сотрудникам милиции удалось установить поджигателей. Ими оказались местные ребята 10-13 лет, - рассказали в УВД. - Осматривая место происшествия, правоохранители обнаружили неподалеку сильно закопченную детскую байку и прячущегося в кустах мальчика. Он рассказал, что прибежал посмотреть, потушили ли пожар". Как выяснилось, школьник был одним из тех, кто пытался сбить пламя.

"Живущие на окраине Дзержинска три мальчика и три девочки 10-13 лет пошли в импровизированный поход. С собой взяли еду, спички, зажигалку и сигареты. У пшеничного поля они решили остановиться и покушать. После еды мальчики покурили. Затем один сорвал несколько стеблей пшеницы, вынес на дорогу и поджег, а горящую спичку отбросил в сторону. Трава и высохшие стебли начали заниматься пламенем", - рассказали в милиции.

Дети затоптали огонь. Однако один из мальчишек решил поджечь пшеницу на корню. "Ребята хотели дать огню немного погореть, а потом снова его затоптать. Но скоро тот слишком разгорелся, дети стали его тушить. Ребята пытались тушить огонь подручными средствами: рюкзаком, байкой и остатками воды из бутылки. Но тот только разгорался, усугублял ситуацию и сильный ветер. В итоге дети позвонили 112 и разбежались", - пояснили в УВД.

Итог шалости - сгоревшие 0,3 га пшеницы. Ущерб ОАО "Крутогорье-Петковичи" оценило в Br6,5 тыс. Его придется возмещать родителям подростков.-0-

Фото УВД Минского облисполкома