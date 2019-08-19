Дети повредили около 30 надгробий на кладбище в Лиде

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети из шалости повредили около 30 надгробий на старом кладбище по проспекту Победы в Лиде, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Правоохранителям удалось установить, что это дело рук 10-летнего мальчика и его 7-летней сестры. "Дети живут неподалеку. В один из дней они оказались на кладбище, при этом мальчик нашел неподалеку молоток и решил испытать надгробия на прочность. Это ему понравилась: мальчик еще несколько раз возвращался на кладбище", - рассказали в милиции.
По данному факту проводится проверка.-0-
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