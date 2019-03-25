Детский сад в Барановичах эвакуировали из-за мины времен ВОВ

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из-за минометной мины времен Великой Отечественной войны эвакуировали воспитанников и персонал детского сада, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел сегодня около 9 часов утра на территории детского сада №40, расположенного по ул. Притыцкого. Снаряд обнаружил сторож учреждения и сообщил о находке в ГОЧС. Вместе со спасателями на место происшествия прибыли сотрудники милиции. Потенциально опасное место было оцеплено, из здания эвакуированы 147 воспитанников и 36 работников.
В настоящее время на месте работают саперы. По данному факту правоохранители проведут проверку.-0-
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