Детский спортивный центр в Минске фиктивно трудоустроил двух рабочих

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальный спортивный центр для детей в Минске фиктивно трудоустроил двух рабочих - слесаря-сантехника и рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.

По данным прокуратуры Партизанского района Минска, мужчины фактически отсутствовали на рабочем месте и не выполняли должностные обязанности. Они не отрицали это и в своих объяснениях. На момент заключения трудовых договоров у них не было намерений выполнять работу по соответствующим должностям. Начисляемые им средства шли на оплату труда программиста, должности которого по штатному расписанию в учреждении не было.

Прокуратура принесла протесты на приказы директора о приеме на работу двух рабочих и потребовала их отменить. Эти требования признаны обоснованными и удовлетворены. Спортивный центр произвел перерасчет перечисленных в Фонд соцзащиты населения обязательных страховых взносов за рабочих. Время, в течение которого они были фиктивно трудоустроены, не будет включено в их трудовой стаж при определении права на пенсию по возрасту, а также страховой стаж, на основании которого устанавливается размер социальных выплат за счет средств ФСЗН.

Одновременно был поставлен вопрос о взыскании с виновного лица средств, выплаченных фиктивно трудоустроенным работникам.-0-