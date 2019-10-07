Девять человек эвакуировали из-за пожара в минской многоэтажке

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной семиэтажке в коридорах двух квартир горели вещи, спасатели эвакуировали девять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Очевидец 6 октября в 21.34 сообщил по номеру 112, что на первом этаже семиэтажного дома по ул. Тикоцкого горит квартира. Когда прибыли работники МЧС, выяснилось, что горят вещи в коридорах двух квартир и в их общем коридоре.

Фото Минского городского управления МЧС

"В результате пожара пострадал муж хозяйки одной из квартир. С ожогами кистей обеих рук он был госпитализирован. Спасателями с 1 по 7 этаж эвакуировано 9 человек, из них один четырехлетний ребенок. Пожар ликвидирован в 21.47", - рассказали в управлении.

Огнем повреждено имущество в коридорах квартир и в общем коридоре, вещи в одной жилой комнате. Повреждены входные двери, а также закопчены стены, потолок и лестничная площадка.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-