Девять пожаров в экосистемах произошли в Гомельской области за сутки

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Девять пожаров в экосистемах зарегистрированы в Гомельской области за минувшие сутки, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

В Калинковичском и Ветковском районах произошли два возгорания в лесах на общей площади 2 га. Также спасатели выезжали на тушение торфяного пожара на площади 0,01 га в Калинковичском районе.

Зарегистрировано 6 пожаров травы и кустарника на общей площади 9,06 га в Жлобинском, Калинковичском, Мозырском, Наровлянском, Хойникском и Гомельском районах.

Возгорания ликвидированы.

Одна из версий причины загораний сухой растительности - неосторожное обращение с огнем.

В МЧС просят жителей области быть осторожными при наведении порядка в пожароопасный период. "При устойчивой сухой погоде любая искра чревата пожаром. Из-за собственной беспечности можно не только допустить распространение огня, но и лишиться имущества или лишить соседей, получить ожоги. Не забывайте, что сжигать мусор можно только в безветренную погоду. Расстояние до постройки должно быть не менее 10 м, 20 м - до леса. Обязательно окопайте место костра, запаситесь ведром с водой, лопатой и наблюдайте за огнем. Будьте осторожны, находясь в непосредственной близости от пламени. Уходя, затушите угли до полного прекращения тления", - подчеркнули в областном управлении МЧС. В случае возгораний необходимо сообщать в дежурную службу МЧС по телефонам 101, 112.-0-