8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять участников массовых беспорядков выплатят "Минсктрансу" более Br12 тыс. убытков из-за сбоя в работе транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

"Суд Первомайского района Минска удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и взыскал с ответчиков в солидарном порядке Br12,1 тыс. и государственную пошлину в размере Br600", - говорится в службе информации.

Ответчики - граждане, ранее осужденные приговорами судов, в том числе за организацию и подготовку 1 ноября 2020 года в столице действий, грубо нарушивших общественный порядок и повлекших сбой в работе общественного транспорта, а также активное участие в них.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-