Девять уголовных дел заведено на жителя Гродно за махинации с машиной

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девять уголовных дел (за грабеж, вымогательство, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерной информации и компьютерный саботаж) возбуждено в отношении жителя Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1993 года рождения решил заработать. У него был подержанный автомобиль, который оценивался в сумму около $500. "Однако владелец проявил находчивость и смог найти жителя Гродно, которому продал машину за $3 тыс. Через несколько дней авто сломалось, и покупатель обратился к продавцу", - рассказали в милиции. Парень согласился забрать автомобиль для ремонта и под этим предлогом стал вымогать у жителя Гродно деньги.

Потерпевший отдал ему около $5 тыс., после чего стал требовать объяснений с продавца. "Последний отговаривался, однако испугался, когда покупатель сказал, что сохранил и переписку, и записи телефонных разговоров. В один из дней подозреваемый заехал к покупателю, избил его и удалил все записи на чужом телефоне", - добавили в пресс-службе.

Подозреваемый задержан.-0-