Девятилетняя пассажирка легковушки получила травмы при ДТП в Пружанском районе

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе при ДТП пострадала девятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 20 апреля около 14 часов на автодороге Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи. По предварительной информации, 35-летняя брестчанка двигалась на автомобиле "Пежо" от городского поселка Ружаны в направлении Волковыска. На 116-м км дороги водитель не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, она съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.
В результате ДТП девятилетняя дочь водителя, которая находилась на заднем пассажирском сидении, с различными травмами доставлена в Пружанскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.
Установлено, что во время движения ребенок перевозился без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.-0-
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
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