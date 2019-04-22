Девятилетняя пассажирка легковушки получила травмы при ДТП в Пружанском районе

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе при ДТП пострадала девятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 20 апреля около 14 часов на автодороге Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи. По предварительной информации, 35-летняя брестчанка двигалась на автомобиле "Пежо" от городского поселка Ружаны в направлении Волковыска. На 116-м км дороги водитель не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, она съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате ДТП девятилетняя дочь водителя, которая находилась на заднем пассажирском сидении, с различными травмами доставлена в Пружанскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

Установлено, что во время движения ребенок перевозился без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома