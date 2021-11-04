Девочка-пассажирка пострадала в дорожной аварии в Чашникском районе

3 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. При столкновении иномарки и трактора в Чашникском районе пострадал ребенок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

В районе деревни Большая Ольшанка водитель 1984 года рождения за рулем Peugeot при обгоне столкнулся с попутным трактором. В момент аварии на переднем пассажирском сидении был ребенок водителя - девочка 2008 года рождения. Она травмирована.

Госавтоинспекция напоминает: до 7 ноября в Витебской области проходит профилактическое мероприятие "Безопасные каникулы!". Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, следить за дорожной обстановкой и не подвергать детей опасности.-0-