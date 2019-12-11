Девушка из Миорского района расплатилась за проезд украденным золотом

11 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жительница Миорского района украла золото у коллеги в Полоцке и расплатилась им с водителем попутки, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Жительница Миорского района приехала в Полоцк в поисках работы. Договорившись с нанимателем, ей предложили переночевать у коллеги. Вечером, когда девушка вышла из комнаты, новая соседка украла из косметички четыре золотых украшения стоимостью Br400. C чужими драгоценностями она вышла из дома, поймала попутку и поехала в строну Лепеля. По дороге девушка рассчиталась с водителем украденным золотом.

Потерпевшая обратилась за помощью в милицию. Подозреваемая вскоре была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас правоохранители ищут мужчину, который забрал драгоценности.-0-