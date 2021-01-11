11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка-пассажир пострадала при столкновении двух авто в Минске, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, авария произошла сегодня около 9.20. Водитель 37 лет на автомобиле "Ситроен" ехала по улице Саперов со стороны улицы Тимирязева в направлении проспекта Победителей. У дома №7 по улице Саперов при повороте налево на разрешающий сигнал светофора она не уступила дорогу водителю автомобиля, который двигался прямо во встречном направлении.

В результате аварии пострадала 15-летняя девушка - пассажир одного из автомобилей, которая была пристегнута ремнем безопасности. В настоящий момент она доставлена в больницу для осмотра. Водители на момент совершения ДТП были трезвы.

По данному факту проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-