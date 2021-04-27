Девушка подозревается в заражении жителя Солигорского района ВИЧ-инфекцией - СК

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В производстве Солигорского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 28-летней неработающей девушки, подозреваемой в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"На первоначальном этапе следствием установлено, что девушка с 2010 года состояла на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, в связи с чем была предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения. Однако, проигнорировав данные требования, без использования средств защиты на протяжении 2011-2012 годов она неоднократно вступала в интимную близость с жителем Солигорского района. О том, что он заражен ВИЧ, мужчина узнал через несколько лет", - рассказали в СК.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ) УК. Ранее она была судима за хищение, в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы также за совершение хищения.

Следователем изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемой, устанавливаются иные лица, которые могли быть поставлены ей в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.-0-