6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка погибла в ДТП в Столбцовском районе Минской области. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла около 17.40 на 284-м км трассы М1 в направлении Минска. По предварительной информации, 18-летняя девушка за рулем автомобиля Fiat не успела перестроиться перед останавливающейся фурой, и ее вынесло на встречную полосу, а там в правый бок врезалась Skoda.

В результате ДТП девушка погибла на месте. Водитель Skoda для обследования доставлен в больницу. Предварительно известно, что водители были трезвы.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз.-0-