Девушка попала под поезд в Сморгонском районе

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе под поезд попала 20-летняя девушка, она погибла, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Трагедия произошла 13 июня около 18.00. "Вблизи остановочного пункта "Солы" под тепловоз попала жительница Сморгонского района 2000 года рождения. Девушка погибла. Применялось экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось", - рассказали в МВД.

По данному факту проводится проверка.

С начала года зафиксировано 40 несчастных случаев на железной дороге.-0-