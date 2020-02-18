Девушка собиралась сделать более 40 закладок с психотропом в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21-летняя девушка работала на интернет-магазин по продаже наркотиков. Она собиралась сделать в Минске более 40 закладок, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Правоохранители Советского РУВД Минска задержали с поличным жительницу Минского района, которая намеревалась сделать более 40 закладок с психотропным веществом. По оперативной информации, 21-летняя девушка работала на интернет-магазин по продаже наркотиков. На протяжении месяца она у себя дома фасовала наркотик на мелкие дозы, а после отправлялась в столицу для его сбыта", - проинформировали в милиции.

Одна из поездок завершилась задержанием. "Возле лесного массива в Центральном районе Минска у девушки правоохранители обнаружили 40 закладок с белым порошком. Изъятое вещество было направлено на исследование в ГКСЭ. Экспертиза показала, что это особо опасный психотроп альфа-PVP", - рассказали в ГУВД.

Дома у задержанной сотрудники наркоконтроля обнаружили еще более 35 г альфа-PVP, электронные весы, изоленту и полимерные пакеты. В квартире девушка проживала вместе с матерью, которая о преступном промысле дочери даже не догадывалась.

Задержанная нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. На данный момент правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где действиям девушки дана правовая оценка.-0-