Девушка-водитель сбила в Гомеле подростка на пешеходном переходе

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель BMW совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 7 апреля примерно в 17:35. 22-летняя девушка-водитель со стажем вождения менее года ехала на BMW по ул. Крестьянской областного центра. "В пути не предоставила преимущества в движении и совершила наезд на 13-летнего мальчика-пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой", - рассказали в УГАИ.

Подростка доставили в областную детскую клиническую больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.-0-