Девушка-водитель в Мозыре сбила на зебре 10-летнего мальчика

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 22-летняя девушка-водитель сбила на зебре 10-летнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 26 апреля. Установлено, что водитель Chery, двигаясь по улице Пролетарской райцентра, совершила наезд на 10-летнего пешехода. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
Ребенка с травмами госпитализировали в Мозырскую городскую больницу.-0-
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