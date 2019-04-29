Девушка-водитель в Мозыре сбила на зебре 10-летнего мальчика

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 22-летняя девушка-водитель сбила на зебре 10-летнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 26 апреля. Установлено, что водитель Chery, двигаясь по улице Пролетарской райцентра, совершила наезд на 10-летнего пешехода. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

Ребенка с травмами госпитализировали в Мозырскую городскую больницу.-0-