ДФР перекрыл криптовалютный канал финансирования протестной деятельности в Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил и пресек незаконную деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

"Граждане использовали специально созданный ресурс в интернете, через который покупалась и продавалась криптовалюта. Расчет за криптовалюту производился преимущественно наличными денежными средствами", - сказано в сообщении.

Криптообменник работал на анонимной основе и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. "Установлено также, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность", - уточнили в КГК.

Работники органов финансовых расследований установили участников подозрительных переводов, несмотря на предпринимаемые ими меры конспирации и анонимизации. По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 5 граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивается на сумму более Br8 млн.

У фигурантов изъято более $200 тыс. и 65 тыс. евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Наложен арест на имущество и транспортные средства.

Установлены также граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через этот криптообменник. Фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка.-0-