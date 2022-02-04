ДФР возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении Павла Латушко по факту получения взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в Комитете госконтроля.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля в ходе проведения проверочных мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, направленных на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов, установлены факты нарушения порядка финансирования ряда кинопроектов за счет средств бюджета.

Так, в ходе проверочных мероприятий от одного из руководителей белорусской компании, занимающейся производством кино- и видеопродукции, поступила явка с повинной о передаче в 2012 году взятки занимавшему на тот момент должность министра культуры Павла Латушко в размере $10 тыс. В результате был положительно решен вопрос о включении соответствующего кинопроекта в план финансирования производства фильмов на 2012-2013 годы.

Необходимо отметить, что данная компания не была признана победителем республиканского конкурса кинопроектов и не могла быть включена в план производства фильмов за счет средств бюджета.

В последующем Департаментом по кинематографии Министерства культуры с данной компанией был заключен договор и произведено финансирование производства кинопроекта.

По факту получения взятки Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении Павла Латушко возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси.-0-