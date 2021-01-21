ДФР заподозрил представителей "Офиса по правам людей с инвалидностью" в присвоении средств

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводит проверочные мероприятия в отношении должностных лиц учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью". Такая информация размещена в Telegram-канале КГК, сообщает БЕЛТА.
"Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, проводится проверка в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения "Офис по правам людей с инвалидностью" и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Беларуси с инвалидностью", - сказано в сообщении.
По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.-0-