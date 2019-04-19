Дикие животные стали причиной двух ДТП в Гродненском районе

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дикие животные стали причиной двух аварий на загородных дорогах в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Днем 18 апреля значительные повреждения на дороге Гродно-Лунно получил автомобиль "Рено". Машина двигалась со стороны областного центра. В какой-то момент с правой стороны выскочил лось. Водитель избежать столкновения не сумел. Лось ударился в автомобиль, после чего поднялся и ушел в лес. Водитель вызвал на место происшествия ГАИ.

Ночью под колесами легковушки на дороге вблизи деревни Гибуличи погибла косуля. Ее появление перед машиной во время встречного разъезда тоже стало для водителя "Ауди" неожиданным.-0-